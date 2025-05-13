Администрация Запорожской области обжаловала приговор генералу Попову
Администрация Запорожской области подала апелляцию на приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову, которого ранее признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Жалоба была зарегистрирована 12 мая и зафиксирована в карточке соответствующего дела.
«Прошу приговор Тамбовского гарнизонного военного суда от 24 апреля 2025 г. в отношении Попова Ивана Ивановича отменить и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства», – следует из текста жалобы.
В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд назначил Попову наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, лишения звания генерал-майора, а также штрафа в размере 800 000 руб. Второй обвиняемый по делу – предприниматель Сергей Моисеев – получил четыре года колонии.
В мае 2024 г. Попов был взят под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Позднее его перевели под домашний арест. По данным следствия, генерал-майор действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и Моисеевым. Они причастны к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на 130 млн руб. Материалы закупались военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Цоков погиб в зоне спецоперации летом 2023 г. и посмертно удостоен звания Героя России. Уголовное дело в отношении него посмертно прекращено.