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Матвиенко прибыла в Женеву для участия в мероприятиях Межпарламентского союза

Ведомости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Женеву (Швейцария) для участия в мероприятиях по линии Межпарламентского союза (МПС). Об этом сообщили в представительстве верхней палаты российского парламента.

Мероприятия пройдут 28-30 июля. Ожидается, что Матвиенко примет участие в 15-м Саммите женщин – председателей парламентов. Тема – «Ведущая роль в обеспечении всеобъемлющего и прочного мира». 

Среди других мероприятий: шестая Всемирная конференция спикеров парламентов в рамках общей дискуссии «Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонний подход к решению проблем во имя мира, справедливости и процветания каждого», а также встреча с председателем МПС Тулией Эксон.

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В составе российской делегации – заместитель председателя СФ Константин Косачев, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Андрей Денисов, зампредседателя Госдумы Петр Толстой, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

25 июля завершилась весенняя сессия Совета Федерации. Президент РФ Владимир Путин встретился с Матвиенко и поблагодарил ее и сенаторов за работу. Он отметил, что 195 законопроектов были внесены членами верхней палаты парламента.

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