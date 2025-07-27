Матвиенко прибыла в Женеву для участия в мероприятиях Межпарламентского союза

Среди других мероприятий: шестая Всемирная конференция спикеров парламентов в рамках общей дискуссии «Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонний подход к решению проблем во имя мира, справедливости и процветания каждого», а также встреча с председателем МПС Тулией Эксон.