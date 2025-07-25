Матвиенко включила 32 сенатора в «зону риска» в связи с региональными выборами

Матвиенко включила 32 сенатора в «зону риска» в связи с региональными выборамиНазначения по президентской квоте с главой государства не обсуждаются, заверила спикер СФ
32 сенатора находятся в «зоне риска» в связи с избирательными кампаниями в регионах, которые они представляют. Об этом заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии. «По сложившейся практике всех последних единых дней голосования, как правило, идет ротация, конечно, идет сменяемость. От 30 до 50%. И это очень хорошая практика утвердившаяся», – сказала она. По словам Матвиенко, осенью предстоит «смена некоторых сенаторов, в том числе и видных политиков». Имен будущих отставников она не назвала.
На вопрос «Ведомостей» о возможности назначения сенаторов президентом, которую он получил в 2014 г. (изначально глава государства мог делегировать в СФ 17 человек, поправки в Конституцию 2020 г. увеличили эту квоту до 30), Матвиенко дала, по ее словам, «традиционный» ответ: «Когда президент посчитает необходимым воспользоваться этим правом, он об этом скажет сам». По словам спикера СФ, во время ее встреч с Владимиром Путиным этот вопрос не поднимался: «Потому что ни спешки никакой нет, ни такой необходимости. Наверное, президент выберет то правильное время, когда он по президентской квоте станет направлять сенаторов в Совет Федерации». Путин пока ни разу не воспользовался своим правом назначения сенатора.
6 мая «Ведомости» сообщали о предстоящей смене сенатора от Костромской областной думы: действующий представитель заксобрания Сергей Калашник не стал участвовать в выборах. По данным источников «Ведомостей», новым сенатором может стать вдова убитого в 2024 г. начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана.
Кроме того, сенатора от Свердловской области может поменять в случае избрания врио губернатора Денис Паслер. Как писали «Ведомости» 11 июля, Виктора Шептия может заменить мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По данным РБК, верхнюю палату по итогам ЕДГ-2025 может покинуть представитель Пермского края Андрей Климов, возглавляющий комиссию по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. А вот заместители Матвиенко Андрей Яцкин (первый вице-спикер, представляет Ростовскую область) и Николай Журавлев (представляет Костромскую область), как сообщал «Коммерсантъ», свои посты и мандаты сохранят.
Как регионы назначают сенаторов
Ключ от принятия решений по кандидатам в сенаторы находится на федеральном уровне, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Более сильные губернаторы и регионы могут продвигать своих выдвиженцев – но все равно это требует неформальных согласовательных процедур. Более слабые и компромиссные вынуждают соглашаться на тех, кого им предложат, исходя из того, что это улучшит их позиции на федеральном уровне, да и прок от сенаторов для регионов не всегда очевиден», – сказал он «Ведомостям».
Несмотря на то что принимать решение по сохранению действующих сенаторов или их замене – прерогатива губернатора и регионального парламента, сами губернаторы и парламенты являются частью административной и партийно-политической системы, отмечает политолог Константин Калачев. По его словам, губернаторы и парламенты визируют уже согласованные решения с учетом интересов ключевых игроков на территории, а также с учетом веса и влияния самого губернатора. «Количество уважаемых людей из федеральной обоймы, которых надо трудоустроить, может превосходить количество вакансий. А это создает проблемы для местных соискателей, для условных «провинциалов», – сказал эксперт «Ведомостям».