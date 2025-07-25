Матвиенко включила 32 сенатора в «зону риска» в связи с региональными выборами

На вопрос «Ведомостей» о возможности назначения сенаторов президентом, которую он получил в 2014 г. (изначально глава государства мог делегировать в СФ 17 человек, поправки в Конституцию 2020 г. увеличили эту квоту до 30), Матвиенко дала, по ее словам, «традиционный» ответ: «Когда президент посчитает необходимым воспользоваться этим правом, он об этом скажет сам». По словам спикера СФ, во время ее встреч с Владимиром Путиным этот вопрос не поднимался: «Потому что ни спешки никакой нет, ни такой необходимости. Наверное, президент выберет то правильное время, когда он по президентской квоте станет направлять сенаторов в Совет Федерации». Путин пока ни разу не воспользовался своим правом назначения сенатора.