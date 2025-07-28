Financial Times: США пытаются не навредить торговым переговорам с Китаем
США не хотят испортить торговые отношения с Китаем. Для этого страна приостановила действие ограничений на экспорт технологий в Пекин, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией.
«США заморозили ограничения на экспорт технологий в Китай, чтобы не навредить торговым переговорам с Пекином и помочь президенту [США] Дональду Трампу добиться встречи с председателем [КНР] Си Цзиньпином в этом году», – отметило издание.
Собеседники газеты рассказали, что американское бюро промышленности и безопасности (BIS) получило указание не применять жесткие меры по отношению к КНР. Источники издания также предположили, что опасения США связаны с возможным повтором ответной меры Пекина: в мае страна ограничила поставки критически важных редкоземельных металлов и магнитов.
27 июля газета South China Morning Post писала, что Вашингтон и Пекин могут договориться о продлении действия отсрочки пошлин на товары еще на 90 дней. По данным источников издания, это может произойти в ходе третьего раунда торговых переговоров 28 июля в Стокгольме. Собеседники газеты сказали, что стороны на встрече изложат свои взгляды на основные спорные вопросы, такие как обеспокоенность США избыточными промышленными мощностями в Китае, а «не достигнут конкретных прорывов».
Торговый конфликт США и Китая начался в апреле 2025 г. Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. 10 апреля начали действовать ответные 34%-ные пошлины КНР на весь американский импорт с 10 апреля. Трамп повысил тарифы для продукции из Китая до 104%, а Пекин, в свою очередь, увеличил пошлины до 84%. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%.