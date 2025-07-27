США и Китай могут продлить действие тарифной паузы еще на 90 дней

США и Китай могут продлить действие тарифной паузы еще на 90 днейЭскалации по вопросам торговых пошлин не ожидается, пишет SCMP
Вашингтон и Пекин могут договориться о продлении действия отсрочки пошлин на товары еще на три месяца. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники. Ожидается, что это произойдет на встрече в Стокгольме 28 июля.
Нынешнее соглашение о тарифной паузе действует с мая этого года. Собеседники газеты сообщили, что в ходе третьего раунда торговых переговоров стороны изложат свои взгляды на основные спорные вопросы, такие как обеспокоенность США избыточными промышленными мощностями в Китае, а «не достигнут конкретных прорывов».
Китайская делегация на очередной встрече может начать «давить» на торговую команду президента США Дональда Трампа по вопросу пошлин, связанных с предполагаемым трафиком фентанила из КНР. Один из собеседников сообщил газете, что Пекин считает пошлины «несправедливыми», но может согласиться на 10%-ный базовый тариф на весь импорт, если дополнительные пошлины будут отменены.
12 мая США и Китай договорились снизить взаимные пошлины сроком на 90 дней. По соглашению Пекин снизил тарифы на американские товары со 125 до 10%. Вашингтон на китайские – со 145 до 30%.
Торговая эскалация между Вашингтоном и Пекином началась в апреле этого года. Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. КНР в ответ объявила 34%-ные пошлины на весь американский импорт с 10 апреля. Трамп увеличил пошлины для Китая до 104%, а Пекин повысил свои тарифы на товары из США до 84%.
В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%.