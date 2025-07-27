США и Китай могут продлить действие тарифной паузы еще на 90 дней

Торговая эскалация между Вашингтоном и Пекином началась в апреле этого года. Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. КНР в ответ объявила 34%-ные пошлины на весь американский импорт с 10 апреля. Трамп увеличил пошлины для Китая до 104%, а Пекин повысил свои тарифы на товары из США до 84%.