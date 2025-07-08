Могут ли США отсрочить возобновление мировой торговой войны

При этом пока даже неизвестно, со сколькими странами США ведут торговые переговоры. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что переговоры ведутся с Японией, Южной Кореей, Индонезией и Тайванем. Если говорить конкретно о «сделках», то частичные торговые договоренности пока достигнуты только с Китаем и Великобританией, а также достигнута торговая сделка с Вьетнамом. Но еще 3 июля в интервью Bloomberg News Бессент говорил, что соглашения пока не удалось достичь приблизительно со 100 странами. Тогда же он допустил для них возможность продолжить пока платить пошлину по общей ставке в 10% (тоже была объявлена 2 апреля и не приостанавливалась).