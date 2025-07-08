Могут ли США отсрочить возобновление мировой торговой войны

Могут ли США отсрочить возобновление мировой торговой войныРанее предполагалось, что она возобновится 9 июля
Президент США Дональд Трамп начал рассылку другим странам «тарифных писем», содержащих условия по торговым сделкам и уровню возможных пошлин в случае недостижения соглашений. Он также пригрозил введением дополнительных 10%-ных пошлин в отношении «любой страны, которая участвует в антиамериканских инициативах БРИКС», не уточнив, что это за инициативы. При этом глава государства подчеркнул, что исключений не будет. Обо всем этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social 7 июля.
До этого его сообщения появились признаки возможной отсрочки полномасштабного возобновления введенных 2 апреля зеркальных пошлин, изначально запланированного на 9 июля. На это в своих высказываниях намекнули министр финансов Скотт Бессент и глава национального экономического совета при президенте Кевин Хассет.
Первый в интервью телеканалу CNN заявил о намерении Трампа разослать письма торговым партнерам с угрозой, что в случае отсутствия прогресса по торговым переговорам 1 августа пошлины бумерангом вернутся на уровни, актуальные на 2 апреля. Точно неизвестно, лидеры каких стран получат эти письма, но Трамп пообещал написать их 10–12 государствам. Хотя напрямую Бессент не стал называть эту возможность переноса даты еще одной отсрочкой.
При этом 4 июля Трамп сообщил журналистам о возможности ввести дополнительные пошлины сверх тех, которые были объявлены 2 апреля, в отношении стран, с которыми не удалось достигнуть прогресса в торговых переговорах. Хотя он уточнил, что в отношении небольших государств ставка останется «примерно» той же самой. Тогда же он заявил, что дополнительную ставку к зеркальным пошлинам начнут выплачивать с 1 августа.
Хассет, в свою очередь, в эфире телеканала CBS допустил продолжение торговых переговоров с некоторыми странами после 9 июля. Он подчеркнул, что «США всегда открыты» к диалогу. «Есть дедлайны... может, что-то продолжится по их истечении, а может, и нет – только президент решает», – сказал чиновник. Хассет также объяснил, по какому принципу будут работать соглашения с торговыми партнерами: они соглашаются открыть рынок для американских товаров, что не освобождает их полностью от американских пошлин.
При этом пока даже неизвестно, со сколькими странами США ведут торговые переговоры. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что переговоры ведутся с Японией, Южной Кореей, Индонезией и Тайванем. Если говорить конкретно о «сделках», то частичные торговые договоренности пока достигнуты только с Китаем и Великобританией, а также достигнута торговая сделка с Вьетнамом. Но еще 3 июля в интервью Bloomberg News Бессент говорил, что соглашения пока не удалось достичь приблизительно со 100 странами. Тогда же он допустил для них возможность продолжить пока платить пошлину по общей ставке в 10% (тоже была объявлена 2 апреля и не приостанавливалась).
Трамп начал полномасштабную торговую войну 2 апреля, объявив зеркальные пошлины (якобы равные ограничениям на американские товары) в отношении 185 стран и территорий, а также общую ставку в 10%. Через неделю, 9 апреля, он заявил о приостановке зеркальных мер для всех, кроме Китая. Под действие зеркальных пошлин не попали также Канада и Мексика, так как в отношении них были введены отдельные пошлины.
В прошлые разы рынки болезненно реагировали на решения о вводе пошлин и администрация, скорее всего, будет учитывать это в переговорах с торговыми партнерами, говорит младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. Но эксперт допускает введение в итоге пошлин в отношении Евросоюза (ЕС). С двумя из трех крупнейших торговых партнеров США – Китаем и Канадой – вопрос заключения сделки уже почти решен и ЕС на этом фоне можно наказать, считает эксперт.
Дедлайн 9 июля условно остается, но фактически действовать эти возобновленные повышенные пошлины начнут с 1 августа, объясняет частный инвестконсультант Андрей Кочетков. По словам эксперта, странам, ведущим переговоры с США, дается дополнительное время на ускорение этого процесса. «Дело не только в количестве торговых партнеров, но и в степени проработки основных торговых вопросов. На этом направлении пока все неоднозначно», – подчеркнул Кочетков. Наиболее тяжелыми для Трампа он назвал переговоры с ЕС из-за сложности процесса принятия решений внутри объединения. Угрозы ввести сверхставку и разговоры о дедлайне – элемент дополнительного запугивания, резюмировал эксперт.