Допрос Павла Дурова в парижском суде продлился 10 часов
Основатель Telegram Павел Дуров покинул здание суда в Париже после допроса – он продлился 10 часов. Об этом сообщило «РИА Новости».
Дуров вышел из здания трибунала Парижа около 20:00 по местному времени (21:00 мск).
Повторный допрос Дурова прошел 28 июля, его сопровождали четверо адвокатов.
Местные правоохранительные органы задержали Дурова в Париже в конце августа 2024 г. Претензии были связаны с модерацией Telegram, бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. Тогда Дурова отпустили под судебный надзор во Франции и запретили покидать страну на время следствия.
В июне 2025 г. Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что обвинения против него являются «нелепыми». По его словам, это все равно что арестовать президента США Дональда Трампа или французского лидера Эммануэля Макрона за преступления, совершенные гражданами этих стран.