МИД России заявил Норвегии протест из-за ограничения рыболовства

«Безответственные действия Осло не только чреваты обрушением всего комплекса двусторонних отношений в сфере рыболовства и негативными последствиями для их участников, но и ставят под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике», – говорится в заявлении. РФ также пригрозила Норвегии дальнейшими мерами в случае, если страна не вернется к нормам, зафиксированным в 1976 г.