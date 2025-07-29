МИД России заявил Норвегии протест из-за ограничения рыболовства
Временный поверенный Норвегии Рагнхильд Йохансен был вызван в МИД РФ. Ему была вручена нота протеста из-за решения Норвегии ограничить судоходство российских компаний, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Как уточнили в министерстве, речь идет о компаниях «Норебо» и «Мурман сифуд». Они работают в исключительной экономической зоне Норвегии, что соответствует двусторонним межправительственным соглашениям о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 г. Ограничения на этой территории в МИДе назвали недружественными мерами.
«Безответственные действия Осло не только чреваты обрушением всего комплекса двусторонних отношений в сфере рыболовства и негативными последствиями для их участников, но и ставят под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике», – говорится в заявлении. РФ также пригрозила Норвегии дальнейшими мерами в случае, если страна не вернется к нормам, зафиксированным в 1976 г.
В конце июня посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявлял, что норвежские власти предпринимают действия по усилению своего суверенитета над архипелагом Шпицберген. Это, в свою очередь, препятствует российской научной и экономической деятельности в регионе. Кроме того он отметил, что присоединение Норвегии к санкциям ЕС противоречит положениям договора о Шпицбергене, поскольку ставит российских операторов и ученых в дискриминируемое положение.