Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мэр Кишинева обвинил Санду в разделении граждан Молдавии на «своих» и «врагов»

Ведомости

Президент Молдавии Майя Санду разделила граждан республики на «своих сторонников» и «врагов страны», заявил мэр Кишинева и лидер блока «Альтернатива» Ион Чебан в Telegram-канале. Он назвал такое поведение «истеричным выпадом».

По мнению Чебана, государственные органы в Молдавии подчиняются Санду и стремятся «уничтожить, заблокировать всех, кто выражает точку зрения, отличную от их восприятия происходящего в Молдавии». Он также выразил мнение, что президент планирует избавиться от всех критикующих ее и правящую партию «Действие и солидарность» перед парламентскими выборами.

30 июля Санду созвала совет безопасности для обсуждения вопроса «иностранного вмешательства» в избирательную систему, а после этого обвинила оппозиционных деятелей республики в работе на Россию и желание сорвать выборы в парламент. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие обвинения не соответствуют действительности, а Москва не вмешивается во внутренние дела других стран.

27 июля премьер-министр Молдавии Дорин Речан внес в санкционный список представителей оппозиционного блока «Победа», в том числе заблокировав банковские счета лиц и организаций, «поддерживающих усилия [лидера блока Илона] Шора по дестабилизации страны».

Читайте также:Глава ЦИК Молдавии считает нормальным вмешательство ЕС в выборы в республике
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных