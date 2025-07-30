Мэр Кишинева обвинил Санду в разделении граждан Молдавии на «своих» и «врагов»
Президент Молдавии Майя Санду разделила граждан республики на «своих сторонников» и «врагов страны», заявил мэр Кишинева и лидер блока «Альтернатива» Ион Чебан в Telegram-канале. Он назвал такое поведение «истеричным выпадом».
По мнению Чебана, государственные органы в Молдавии подчиняются Санду и стремятся «уничтожить, заблокировать всех, кто выражает точку зрения, отличную от их восприятия происходящего в Молдавии». Он также выразил мнение, что президент планирует избавиться от всех критикующих ее и правящую партию «Действие и солидарность» перед парламентскими выборами.
30 июля Санду созвала совет безопасности для обсуждения вопроса «иностранного вмешательства» в избирательную систему, а после этого обвинила оппозиционных деятелей республики в работе на Россию и желание сорвать выборы в парламент. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие обвинения не соответствуют действительности, а Москва не вмешивается во внутренние дела других стран.
27 июля премьер-министр Молдавии Дорин Речан внес в санкционный список представителей оппозиционного блока «Победа», в том числе заблокировав банковские счета лиц и организаций, «поддерживающих усилия [лидера блока Илона] Шора по дестабилизации страны».