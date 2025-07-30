Мэр Кишинева обвинил Санду в разделении граждан Молдавии на «своих» и «врагов»

По мнению Чебана, государственные органы в Молдавии подчиняются Санду и стремятся «уничтожить, заблокировать всех, кто выражает точку зрения, отличную от их восприятия происходящего в Молдавии». Он также выразил мнение, что президент планирует избавиться от всех критикующих ее и правящую партию «Действие и солидарность» перед парламентскими выборами.