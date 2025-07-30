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Главная / Политика /

Глава ЦИК Молдавии считает нормальным вмешательство ЕС в выборы в республике

Ведомости

Молдавия стремится вступить в Евросоюз (ЕС), поэтому страны сообщества имеют право вмешиваться в выборы в республике, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Анжелика Караман.

Она указала, что Молдавия уже в шаге от того, чтобы стать членом ЕС, поэтому вмешательство такой страны, как Франция, не считается внешним. Даже прямое финансирование политических сил, по ее мнению, не считается формой электоральной коррупции.

Караман указала, что есть большая разница между поддержкой политических сил со стороны ЕС и других стран.

При этом 29 июня аппарат президента Молдавии Майи Сандру сообщил, что созывает совет безопасности для обсуждения вопроса «иностранного вмешательства» в избирательную систему. На заседании обсудят меры по борьбе с «информационным манипулированием и иностранным вмешательством в избирательный процесс».

В октябре 2024 г. официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Еврокомиссия подозревает Россию во вмешательстве в выборы президента Молдавии. В Кремле отвергали эти утверждения.

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