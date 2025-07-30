Макрон допустил пересмотр условий соглашения между Евросоюзом и США

27 июля Трамп и фон дер Ляйен объявили о достижении рамочного соглашения по торговым пошлинам. Вместо обещанных 30%-ных пошлин, которые должны были вступить в силу с 1 августа, США будут взимать 15%-ную пошлину на большинство европейских товаров (исключение составляют сталь и алюминий). Также ЕС обязался инвестировать $600 млрд в экономику США. Европейские страны увеличат закупки американских товаров, включая нефть и сжиженный природный газ. Их за три года ЕС планирует закупить на сумму $750 млрд.