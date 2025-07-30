Макрон допустил пересмотр условий соглашения между Евросоюзом и США
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности пересмотра условий торгового соглашения между Европейским союзом и Соединенными Штатами, достигнутого в ходе переговоров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Французский лидер подчеркнул, что его страна всегда занимала твердую и требовательную позицию.
«Это еще не конец истории, и мы на этом не остановимся. Это первый шаг в переговорном процессе, который будет продолжаться», – сказал Макрон.
27 июля Трамп и фон дер Ляйен объявили о достижении рамочного соглашения по торговым пошлинам. Вместо обещанных 30%-ных пошлин, которые должны были вступить в силу с 1 августа, США будут взимать 15%-ную пошлину на большинство европейских товаров (исключение составляют сталь и алюминий). Также ЕС обязался инвестировать $600 млрд в экономику США. Европейские страны увеличат закупки американских товаров, включая нефть и сжиженный природный газ. Их за три года ЕС планирует закупить на сумму $750 млрд.
28 июля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что введение 15%-ной пошлины на экспорт в США окажет значительное негативное влияние на немецкую экономику. А лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала торговую сделку политическим фиаско.