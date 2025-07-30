Захарова назвала паранойей присоединение Норвегии к санкциям против рыболовов РФ
Объяснения, которые дали норвежские власти относительно введения ограничений на работу российских рыболовных компаний, можно назвать не иначе как проявлением паранойи, заявила официальный представитель МИД РФ на брифинге.
Она напомнила, что Норвегия считает одним из направлений деятельности компаний РФ участие в разведке на территории «критически важной инфраструктуры в морских районах Норвегии и союзников по НАТО». Эти процедуры якобы спонсируются Россией, по мнению норвежских политиков.
Страна присоединилась к санкциям ЕС в отношении рыболовных компаний «Норебо» и «Мурман сифуд» 10 июля. Захарова подчеркнула, что теперь их судам запрещено заходить в территориальные воды и порты материковой части Норвегии и вести рыбный промысел в норвежской исключительной экономической зоне. При этом доказательств об участии компаний в разведывательной деятельности государство не предоставило.
29 июля по этому вопросу в МИД РФ был вызван временный поверенный Норвегии Рагнхильд Йохансен, там ему вручили ноту протеста. Тогда же во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что работа «Норебо» и «Мурман сифуд» соответствует двусторонним межправительственным соглашениям о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 г., а поведение Осло сейчас можно назвать безответственным.