Захарова назвала паранойей присоединение Норвегии к санкциям против рыболовов РФ

29 июля по этому вопросу в МИД РФ был вызван временный поверенный Норвегии Рагнхильд Йохансен, там ему вручили ноту протеста. Тогда же во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что работа «Норебо» и «Мурман сифуд» соответствует двусторонним межправительственным соглашениям о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 г., а поведение Осло сейчас можно назвать безответственным.