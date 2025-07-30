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МИД пообещал ответ на решение Болгарии объявить Россию «спонсором терроризма»

Ведомости

Москва ответит на объявление России «спонсором терроризма» властями Болгарии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Законодательные собрания ряда европейских государств отметились такого рода заявлениями еще несколько лет назад. Теперь же и болгарские депутаты в попытке угнаться за локомотивом европейской русофобии, пусть и несколько запоздало, но подхватили ущербную по своей сути линию по навешиванию на Россию ярлыка якобы «спонсора терроризма», – сказала она (цитата по ТАСС).

Захарова добавила, что это «те самые западники», что поставляют оружие Киеву, который «не скрывает, что ведет террористическую деятельность, подрывную против мирных жителей».

«Своего собственного же спонсорства терроризма западники не видят», – заключила она.

Парламент Болгарии принял декларацию о признании России «государством, поддерживающим терроризм», 23 июля. До этого Россию назвали «страной – спонсором терроризма» в Латвии летом 2022 г., а в ноябре того же года соответствующую резолюцию приняли в Европарламенте. Документ носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы.

Российские власти при этом заявляли, что не станут признавать Украину «государством – спонсором терроризма». Об этом заявлял замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

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