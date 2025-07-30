МИД пообещал ответ на решение Болгарии объявить Россию «спонсором терроризма»

«Законодательные собрания ряда европейских государств отметились такого рода заявлениями еще несколько лет назад. Теперь же и болгарские депутаты в попытке угнаться за локомотивом европейской русофобии, пусть и несколько запоздало, но подхватили ущербную по своей сути линию по навешиванию на Россию ярлыка якобы «спонсора терроризма», – сказала она (цитата по ТАСС).