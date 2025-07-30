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Баканов обсудит с и. о. главы NASA совместные «миссии дальнего космоса»

Ведомости

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов планирует обсудить с и. о. главы NASA Шоном Даффи планы по взаимодействию стран, в том числе в рамках российской орбитальной станции и миссий дальнего космоса, передает «РИА Новости».

«Несмотря на санкционные истории, у нас ряд программ космических выведены из-под рестрикций, включая пилотируемую космонавтику. И у нас совместная эксплуатация международной космической станции, у нас перекрестные полеты, и есть планы по развитию – взаимодействовать дальше», – отметил гендиректор госкорпорации.

О встрече в «Роскосмосе» сообщили 29 июля. Отмечалось, что это будет первый очный разговор глав космических агентств России и США за восемь лет. Госкорпорация рассказала, что в программе визита запланировано посещение космического центра Джонсона и осмотр производственных мощностей Boeing, где разрабатывается корабль CST-100 Starliner.

30 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что беспрерывное космическое сотрудничество России и США – это очень позитивный фактор. При этом, по его словам, не следует преувеличивать влияние поддержания таких контактов на весь комплекс двусторонних отношений. 

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