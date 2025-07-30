Баканов обсудит с и. о. главы NASA совместные «миссии дальнего космоса»

О встрече в «Роскосмосе» сообщили 29 июля. Отмечалось, что это будет первый очный разговор глав космических агентств России и США за восемь лет. Госкорпорация рассказала, что в программе визита запланировано посещение космического центра Джонсона и осмотр производственных мощностей Boeing, где разрабатывается корабль CST-100 Starliner.