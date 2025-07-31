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Иран потребовал от США компенсацию для переговоров по ядерной программе

Ведомости

Вашингтону следует выплатить компенсацию за атаки на ядерную инфраструктуру Ирана для возвращения к переговорам по ядерной программе. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи в интервью Financial Times (FT).

«Они должны объяснить, почему напали на нас в разгар переговоров, и гарантировать, что не повторят этого [во время будущих переговоров]. И они должны компенсировать [Ирану] нанесенный ими ущерб», – сказал он.

Министр сообщил, что путь к переговорам «узок, но он не невозможен». По его словам, для продолжения диалога ему нужно убедить руководство Ирана, что «если мы пойдем на переговоры, другая сторона будет настроена на взаимовыгодное соглашение».

В середине июня Израиль атаковал территорию Ирана. Целью израильская армия называла уничтожение ядерной программы республики. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.

На фоне этого ирано-американские переговоры по ядерной программе остановились. Axios со ссылкой на источники утверждал, что стороны могут возобновить переговоры в июле, однако этого не произошло.

30 июля США ввели масштабные санкции против более 50 лиц и 50 организаций, связанных с иранской нефтяной транспортной сетью. Это стало крупнейшим пакетом мер в отношении Ирана с 2018 г. 

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