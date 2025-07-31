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Главная / Политика /

Министр нацбезопасности Израиля заявил о возвращении Германии к поддержке нацизма

Ведомости

Германия возвращается к поддержке нацизма. Об этом заявил лидер ультраправой партии «Оцма Йехудит» («Еврейское превосходство») и министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в соцсети X.

«Прошло 80 лет после Холокоста, и Германия возвращается к поддержке нацизма», – подчеркнул Бен-Гвир.

31 июля министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в преддверии поездки в Израиль сообщил, что правительство его страны может ускорить процесс признания Палестины, если еврейское государство «аннексирует» Западный берег, писало агентство Bloomberg.

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Политика / Международные новости

29 июля Maariv со ссылкой на источники писала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 июля на заседании узкого кабинета министров предложил рассмотреть план аннексии Газы, если радикальная палестинская группировка «Хамас» не согласится на прекращение огня и не освободит заложников за несколько дней. На этот случай чиновники приняли решение создать специальный орган для управления аннексированными территориями.

Haaretz сообщило, что план был одобрен администрацией президента США Дональда Трампа. Его реализация пройдет в несколько этапов. Первый начнется с присоединения буферной зоны внутри анклава. Потом наступит очередь северных районов у израильских городов Сдерот и Ашкелон, а на заключительной стадии присоединят часть или всю оставшуюся территорию сектора.

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