Министр нацбезопасности Израиля заявил о возвращении Германии к поддержке нацизма

29 июля Maariv со ссылкой на источники писала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 июля на заседании узкого кабинета министров предложил рассмотреть план аннексии Газы, если радикальная палестинская группировка «Хамас» не согласится на прекращение огня и не освободит заложников за несколько дней. На этот случай чиновники приняли решение создать специальный орган для управления аннексированными территориями.