Лавров: администрация США осознает сложившиеся реалии

31 июля представители США сообщили Совету Безопасности ООН, что американский президент Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной до 8 августа. 28 июля Трамп объявил о решении сократить срок своего мирного ультиматума с 50 дней до 10–12 дней, поскольку не видит прогресса в урегулировании конфликта. Если ситуация не изменится, Вашингтон введет пошлины или другие меры.