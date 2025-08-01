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Главная / Политика /

Лавров: администрация США осознает сложившиеся реалии

Ведомости

Американская администрация осознает сложившиеся реалии и стремится учитывать первопричины кризиса на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его заявление приводится на сайте российского МИДа.

Лавров заметил, что если европейские страны «истерично требуют затаскивать Украину в НАТО и готовиться к войне с Россией», то госсекретарь США Марко Рубио на днях заявил, что никогда нельзя допустить прямой военной конфронтации между Вашингтоном и Москвой.

«Мы полностью с этим согласны. И это тоже результат взаимопонимания, достигнутого в ходе российско-американского диалога», – подчеркнул министр.

31 июля представители США сообщили Совету Безопасности ООН, что американский президент Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной до 8 августа. 28 июля Трамп объявил о решении сократить срок своего мирного ультиматума с 50 дней до 10–12 дней, поскольку не видит прогресса в урегулировании конфликта. Если ситуация не изменится, Вашингтон введет пошлины или другие меры.

1 августа президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не стал упоминать Трампа и его ультиматум, но подчеркнул, что разочарования по вопросу переговоров со стороны «кого бы то ни было» возникают от избыточных ожиданий.

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