ЦИК Боснии и Герцеговины намерен лишить Додика власти

13 июня Апелляционный суд Боснии и Герцеговины завершил слушания по делу Додика. В феврале боснийский суд приговорил президента к году тюрьмы и лишил его права занимать государственные должности в течение шести лет. Его признали виновным по делу о неподчинении высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту. Вторым фигурантом по делу, освобожденным от ответственности, был руководитель издания «Официальный вестник» Милош Лукич.