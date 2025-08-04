ЦИК Боснии и Герцеговины намерен лишить Додика власти
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины (БиГ) на ближайшем заседании начнет процедуру прекращения полномочий президента входящей в состав государства Республики Сербской Милорада Додика, осужденного за неисполнение решения верховного представителя по БиГ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ближайшее заседание ЦИК, вероятнее всего, состоится 6 августа.
13 июня Апелляционный суд Боснии и Герцеговины завершил слушания по делу Додика. В феврале боснийский суд приговорил президента к году тюрьмы и лишил его права занимать государственные должности в течение шести лет. Его признали виновным по делу о неподчинении высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту. Вторым фигурантом по делу, освобожденным от ответственности, был руководитель издания «Официальный вестник» Милош Лукич.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская администрация осуждает приговор Додику, поскольку такие действия способны возыметь негативные последствия для ситуации не только в БиГ, но и на Балканах в целом. По его мнению, преследование Додика носит политический характер.
В марте СМИ сообщали о возможной попытке ареста Додика и нескольких других высокопоставленных чиновников. Заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин назвал это частью плана западных спецслужб по дестабилизации региона.