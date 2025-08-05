Кадыров поручил усилить работу по борьбе с распространением клеветы
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил усилить работу по борьбе с распространением клеветы и дезинформации, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам расширенного совещания о социально-экономической обстановке в регионе.
В сообщении говорится, что депутат Госдумы РФ Адам Делимханов сообщил, что аналогичная работа активно ведется за пределами региона.
Министр внутренних дел республики Аслан Ирасханов отметил, что обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой, все поставленные задачи ведомством выполняются в полном объеме.
4 июля Кадыров на совещании с представителями правительства республики заявил, что непосещение им каждого совещания не означает его смерть. Он пояснил, что при хорошей постановке системы нет необходимости проводить совещания ежедневно, достаточно позвонить или дать любое поручение.
Кадыров неоднократно опровергал сообщения в СМИ и соцсетях о проблемах со здоровьем. В августе 2024 г. глава Чечни заявил, что ему придумывают «всякие разные болезни», а слухи о якобы проблемах со здоровьем распространяются каждый раз, когда он «чуть поправился» или «чуть похудел». В октябре 2023 г. Кадыров говорил, что те, кто распространяют слухи о его самочувствии, «хотят уничтожить наше государство, народы, религию».