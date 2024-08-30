Кадыров рассказал подписчикам о состоянии здоровья

«Со здоровьем все в порядке, каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода – большой ремонт. Врачи говорят, что организм – как у молодого парня. Те, которые говорят, что у меня что-то не то, не в порядке, они не дождутся», – подчеркнул он.