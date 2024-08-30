Кадыров рассказал подписчикам о состоянии здоровья
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него все в порядке со здоровьем. Врачи говорят, что его организм «как у молодого парня», рассказал Кадыров во время прямого эфира на своей странице во «В контакте».
«Со здоровьем все в порядке, каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода – большой ремонт. Врачи говорят, что организм – как у молодого парня. Те, которые говорят, что у меня что-то не то, не в порядке, они не дождутся», – подчеркнул он.
По словам Кадырова, ему придумывают «всякие разные болезни», а слухи о якобы проблемах со здоровьем распространяются каждый раз, когда он «чуть поправился» или «чуть похудел». Глава Чечни в шутку предложил сделать опрос, сколько килограммов ему нужно весить.
Кадыров неоднократно опровергал публикующиеся в соцсетях сообщения о якобы проблемах со здоровьем. В начале августа в эфире «России 1» он подчеркнул, что «абсолютно здоров», последнее обследование выявило у него сниженный витамин D. После этого глава Чечни отжался 30 раз на камеру.
В октябре 2023 г. он говорил, что те, кто распространяет слухи о его самочувствии, «хотят уничтожить наше государство, народы, религию». В Кремле также подчеркивали, что не располагают информацией об ухудшении состояния здоровья главы Чечни.