Кадыров счел маразмом запрет канонической УПЦ на Украине

«Даже шайтан не может придумать такое, не только человек. И за это надо уничтожать – нету веры, нету ничего, связанного с человеком. Они ни о чем не думают. Им поставили задачу их хозяева – сделать так, чтобы ухудшить состояние России. У Запада свои интересы, а эти украинские шайтаны, которые исполняют их, – они безбожники. С ними вести переговоры, вести о чем-то разговоры, об этом говорить не надо», – сказал Кадыров.