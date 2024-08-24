Кадыров счел маразмом запрет канонической УПЦ на Украине
Запрет Верховной радой канонической Украинской православной церкви – это маразм, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.
«Даже шайтан не может придумать такое, не только человек. И за это надо уничтожать – нету веры, нету ничего, связанного с человеком. Они ни о чем не думают. Им поставили задачу их хозяева – сделать так, чтобы ухудшить состояние России. У Запада свои интересы, а эти украинские шайтаны, которые исполняют их, – они безбожники. С ними вести переговоры, вести о чем-то разговоры, об этом говорить не надо», – сказал Кадыров.
Он также добавил, что России не нужен сосед-враг, который может напасть на нее в любое время, объединив усилия с Западом.
«Столько погибших, столько раненых, столько потраченных сил, средств. Я не хочу так оставить это, остановить на каком-то этапе, я хочу закончить это все раз и навсегда», – заявил он.
20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), а 24-го президент Владимир Зеленский подписал документ. Закон вступит в силу через 30 дней после подписания. Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью (РПЦ) в течение девяти месяцев. Зеленский называл запрет УПЦ духовной независимостью страны.
В РПЦ после принятия Радой документа заявили, что цель закона – уничтожить религиозную общину большинства на Украине. Ответственность за запрет УПЦ там возложили лично на патриарха Константинопольского Варфоломея.
С призывом не допустить запрета УПЦ к международному сообществу обратилась постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека (СПЧ). Было отмечено, что речь идет о запрете крупнейшей религиозной организации и лишения миллионов прихожан «возможности находиться в лоне своей канонической церкви».