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Кадыров счел маразмом запрет канонической УПЦ на Украине

Ведомости

Запрет Верховной радой канонической Украинской православной церкви – это маразм, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Даже шайтан не может придумать такое, не только человек. И за это надо уничтожать – нету веры, нету ничего, связанного с человеком. Они ни о чем не думают. Им поставили задачу их хозяева – сделать так, чтобы ухудшить состояние России. У Запада свои интересы, а эти украинские шайтаны, которые исполняют их, – они безбожники. С ними вести переговоры, вести о чем-то разговоры, об этом говорить не надо», – сказал Кадыров.

Он также добавил, что России не нужен сосед-враг, который может напасть на нее в любое время, объединив усилия с Западом.

«Столько погибших, столько раненых, столько потраченных сил, средств. Я не хочу так оставить это, остановить на каком-то этапе, я хочу закончить это все раз и навсегда», – заявил он.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), а 24-го президент Владимир Зеленский подписал документ. Закон вступит в силу через 30 дней после подписания. Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью (РПЦ) в течение девяти месяцев. Зеленский называл запрет УПЦ духовной независимостью страны.

В РПЦ после принятия Радой документа заявили, что цель закона – уничтожить религиозную общину большинства на Украине. Ответственность за запрет УПЦ там возложили лично на патриарха Константинопольского Варфоломея.

С призывом не допустить запрета УПЦ к международному сообществу обратилась постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека (СПЧ). Было отмечено, что речь идет о запрете крупнейшей религиозной организации и лишения миллионов прихожан «возможности находиться в лоне своей канонической церкви».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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