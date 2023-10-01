Кадыров заявил, что он абсолютно здоров

17 сентября Кадыров разместил видео, в котором посоветовал «всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи», – погулять на свежем воздухе и «привести мысли в порядок». На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией об ухудшении состояния здоровья Кадырова.