Кадыров заявил, что он абсолютно здоров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о состоянии его здоровья распускают люди, которые хотят уничтожить Россию, появляются даже ролики, как его «хоронят». Об этом Кадыров заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Зарубин в своем Telegram-канале написал, что попросил Кадырова высказаться о тех, кто писал в интернете о его здоровье, а также раскрыть подробности закрытой части встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Люди, которые хотят уничтожить наше государство, народы, религию, бросают каждый раз новые идеи, и наши, как агенты, распространяют. Я абсолютно здоровый. Они уже ролики показывают, как меня хоронят», – сказал глава Чечни.
Он добавил, что Россия заявляет, что наведет «достойный порядок и на Украине, и в Польше, и в других государствах, которые мешают жить нашим гражданам».
Кадыров отказался обсуждать вопросы, которые обсуждались в закрытой части встречи с Путиным 28 сентября, сказав лишь, что у них состоялся «долгий душевный разговор».
Ранее в украинских СМИ появились сообщения о якобы госпитализации главы Чечни из-за болезни почек. 15 сентября помощник главы республики Умар Даудов опубликовал в соцсетях видео вечерней прогулки Кадырова со своей семьей.
17 сентября Кадыров разместил видео, в котором посоветовал «всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи», – погулять на свежем воздухе и «привести мысли в порядок». На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией об ухудшении состояния здоровья Кадырова.