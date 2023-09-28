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Путин отметил положительную динамику социально-экономической ситуации в Чечне

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым отметил, что динамику экономической и социальной ситуаций в республике можно назвать положительной.

«В целом динамика положительная. В значительной степени, это происходит благодаря вам, вашей команде, уверенно люди работают. Но и хорошее налажено взаимодействие с правительством Российской Федерации», – подчеркнул президент.

«Хотели бы даже похвастаться: и гуманитарное направление, и боевое – наш отряд показывает хорошие результаты. Каждый день берут в плен, каждый день взрывают технику. Никакие «Абрамсы» не страшны, я считаю, что мы им делаем рекламу», – заметил глава Чечни.

Кадыров отметил высокий боевой дух чеченских бойцов и отсутствие каких-либо технических проблем в ходе их участия в спецоперации: было закуплено более 1100 машин, из них более 100 – бронированные.

«Мы единственный регион, в котором создали пять полков и три батальона», – подчеркнул глава республики.

«Одного спросил: как ребята из Чечни воюют? Ответ был прямо в ту же секунду: "Не подведут, я в них полностью уверен". Это о многом говорит, это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях», – отметил Путин хорошие взаимоотношения чеченских подразделений с представителями других регионов.

27 августа Кадыров рассказал, что спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады армейского корпуса отразили попытку наступления, которую предприняли вооруженные силы Украины (ВСУ) на Клещеевском направлении в Донецкой народной республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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