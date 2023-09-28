Путин отметил положительную динамику социально-экономической ситуации в Чечне

«Одного спросил: как ребята из Чечни воюют? Ответ был прямо в ту же секунду: "Не подведут, я в них полностью уверен". Это о многом говорит, это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях», – отметил Путин хорошие взаимоотношения чеченских подразделений с представителями других регионов.