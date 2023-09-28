Путин отметил положительную динамику социально-экономической ситуации в Чечне
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым отметил, что динамику экономической и социальной ситуаций в республике можно назвать положительной.
«В целом динамика положительная. В значительной степени, это происходит благодаря вам, вашей команде, уверенно люди работают. Но и хорошее налажено взаимодействие с правительством Российской Федерации», – подчеркнул президент.
«Хотели бы даже похвастаться: и гуманитарное направление, и боевое – наш отряд показывает хорошие результаты. Каждый день берут в плен, каждый день взрывают технику. Никакие «Абрамсы» не страшны, я считаю, что мы им делаем рекламу», – заметил глава Чечни.
Кадыров отметил высокий боевой дух чеченских бойцов и отсутствие каких-либо технических проблем в ходе их участия в спецоперации: было закуплено более 1100 машин, из них более 100 – бронированные.
«Мы единственный регион, в котором создали пять полков и три батальона», – подчеркнул глава республики.
«Одного спросил: как ребята из Чечни воюют? Ответ был прямо в ту же секунду: "Не подведут, я в них полностью уверен". Это о многом говорит, это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях», – отметил Путин хорошие взаимоотношения чеченских подразделений с представителями других регионов.
27 августа Кадыров рассказал, что спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады армейского корпуса отразили попытку наступления, которую предприняли вооруженные силы Украины (ВСУ) на Клещеевском направлении в Донецкой народной республике.