Газета
Политика

Кадыров заявил об отражении атаки ВСУ на Клещеевском направлении

Ведомости

Российская армия отразила попытку наступления, которую предприняли вооруженные силы Украины (ВСУ) на клещеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На новых кадрах вы видите результаты, достигнутые спецназом "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады армейского корпуса под грамотным руководством дорогого брата, боевого генерала Апты Алаудинова. Вот такими плачевными итогами для подразделений ВСУ завершилась сегодня утром попытка продвинуться вперед», – написал Кадыров в своем Telegram-канале, прикрепив видеозапись, на которой видно уничтоженную технику ВСУ.

По его словам, тактика ВСУ не изменилась, они все еще пытаются продвинуться ближе к российским позициям, успеха она украинцам не приносит.

«Вот такой логический конец ждет тех, кто решил бороться за западные ценности. Они сами выбрали этот исход для себя, хотя шанс сохранить свои жизни мы им даем», – добавил Кадыров, имея в виду возможность сдаться в плен.

Ранее по теме: Лукашенко: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 45 000 солдат

21 июля президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности отметил, что поставляемая техника и тысячи иностранных наемников не помогают Киеву добиться каких-либо результатов при контрнаступлении. Глава государства отметил, что техника, которая поставляется на Украину, горит.

По данным президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые он привел 17 августа, ВСУ с начала контрнаступления потеряли уже 45 000 человек убитыми и тяжело раненными. Активные наступательные действия на линии фронта Украина ведет с начала июня.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных