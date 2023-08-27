Кадыров заявил об отражении атаки ВСУ на Клещеевском направлении
Российская армия отразила попытку наступления, которую предприняли вооруженные силы Украины (ВСУ) на клещеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«На новых кадрах вы видите результаты, достигнутые спецназом "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады армейского корпуса под грамотным руководством дорогого брата, боевого генерала Апты Алаудинова. Вот такими плачевными итогами для подразделений ВСУ завершилась сегодня утром попытка продвинуться вперед», – написал Кадыров в своем Telegram-канале, прикрепив видеозапись, на которой видно уничтоженную технику ВСУ.
По его словам, тактика ВСУ не изменилась, они все еще пытаются продвинуться ближе к российским позициям, успеха она украинцам не приносит.
«Вот такой логический конец ждет тех, кто решил бороться за западные ценности. Они сами выбрали этот исход для себя, хотя шанс сохранить свои жизни мы им даем», – добавил Кадыров, имея в виду возможность сдаться в плен.
21 июля президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности отметил, что поставляемая техника и тысячи иностранных наемников не помогают Киеву добиться каких-либо результатов при контрнаступлении. Глава государства отметил, что техника, которая поставляется на Украину, горит.
По данным президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые он привел 17 августа, ВСУ с начала контрнаступления потеряли уже 45 000 человек убитыми и тяжело раненными. Активные наступательные действия на линии фронта Украина ведет с начала июня.