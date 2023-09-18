В Кремле не стали комментировать сообщения об ухудшении здоровья Кадырова

Ранее в украинских СМИ появились сообщения о якобы госпитализации главы Чечни из-за болезни почек. 15 сентября помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Даудов опубликовал в соцсетях видео вечерней прогулки Кадырова со своей семьей. 17 сентября Кадыров опубликовал видео, в котором посоветовал «всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи», – погулять на свежем воздухе и «привести мысли в порядок».