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Политика

В Кремле не стали комментировать сообщения об ухудшении здоровья Кадырова

Ведомости

Кремль не располагает информацией об ухудшении состояния здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому здесь нам нечего вам сказать», – рассказал он.

Комментируя сообщения о том, что глава Чечни был в выходные в Москве, Песков добавил, что каких-либо его встреч с президентом Владимиром Путиным не было.

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Ранее в украинских СМИ появились сообщения о якобы госпитализации главы Чечни из-за болезни почек. 15 сентября помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Даудов опубликовал в соцсетях видео вечерней прогулки Кадырова со своей семьей. 17 сентября Кадыров опубликовал видео, в котором посоветовал «всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи», – погулять на свежем воздухе и «привести мысли в порядок».

В мае 2020 г., в первую волну коронавируса, СМИ писали о заражении Кадырова COVID-19. Позже спикер парламента Чечни и руководитель регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Магомед Даудов назвал это сплетнями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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