В Кремле не стали комментировать сообщения об ухудшении здоровья Кадырова
Кремль не располагает информацией об ухудшении состояния здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому здесь нам нечего вам сказать», – рассказал он.
Комментируя сообщения о том, что глава Чечни был в выходные в Москве, Песков добавил, что каких-либо его встреч с президентом Владимиром Путиным не было.
Ранее в украинских СМИ появились сообщения о якобы госпитализации главы Чечни из-за болезни почек. 15 сентября помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Даудов опубликовал в соцсетях видео вечерней прогулки Кадырова со своей семьей. 17 сентября Кадыров опубликовал видео, в котором посоветовал «всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи», – погулять на свежем воздухе и «привести мысли в порядок».
В мае 2020 г., в первую волну коронавируса, СМИ писали о заражении Кадырова COVID-19. Позже спикер парламента Чечни и руководитель регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Магомед Даудов назвал это сплетнями.