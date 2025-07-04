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Кадыров прокомментировал слухи из-за непосещения им совещаний

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с представителями правительства республики заявил, что непосещение им каждого совещания не означает его смерть. Видеозапись совещания он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров пояснил, что при хорошей постановке системы нет необходимости проводить совещания ежедневно, достаточно позвонить или дать любое поручение.

«По их мнению, если человек не идет на совещание – он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь», – отметил он.

Кадыров неоднократно опровергал сообщения в СМИ и соцсетях о проблемах со здоровьем. В августе 2024 г. глава Чечни заявил, что ему придумывают «всякие разные болезни», а слухи о якобы проблемах со здоровьем распространяются каждый раз, когда он «чуть поправился» или «чуть похудел». В октябре 2023 г. Кадыров говорил, что те, кто распространяют слухи о его самочувствии, «хотят уничтожить наше государство, народы, религию».

6 мая 2025 г. Кадыров прокомментировал заявления, распространяющиеся в СМИ, о своей возможной отставке. Тогда он сказал, что сам просил освободить его от должности. При этом глава Чечни уточнил, что решение о его отставке может принять только верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.

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