Кадыров прокомментировал слухи из-за непосещения им совещаний

Кадыров неоднократно опровергал сообщения в СМИ и соцсетях о проблемах со здоровьем. В августе 2024 г. глава Чечни заявил, что ему придумывают «всякие разные болезни», а слухи о якобы проблемах со здоровьем распространяются каждый раз, когда он «чуть поправился» или «чуть похудел». В октябре 2023 г. Кадыров говорил, что те, кто распространяют слухи о его самочувствии, «хотят уничтожить наше государство, народы, религию».