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Нетаньяху вступил в конфликт с военными по поводу захвата Газы

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с жестким сопротивлением со стороны высшего военного командования в ответ на его предложение захватить оставшиеся районы сектора Газа, не находящиеся под контролем Израиля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на израильских чиновников.

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир предупредил главу правительства, что подобная операция может привести к затяжному военному присутствию на территории, с которой Израиль ушел почти два десятилетия назад. По его словам, это также может поставить под угрозу жизни заложников, которых палестинская группировка «Хамас» удерживает в Газе.

Военные опасаются, что активные боевые действия в районах, где, по данным разведки, могут находиться заложники, приведут к их гибели. Освобожденные ранее пленные утверждают, что «Хамас» угрожал убить их в случае приближения израильских войск.

Несмотря на это, Нетаньяху настаивает на расширении военной операции, отмечает Reuters. По данным источников, он заявил, что действия армии пока не привели к освобождению оставшихся заложников, в отличие от дипломатических усилий, благодаря которым удалось вернуть большинство удерживаемых.

Еще один источник также сообщил, что премьер-министр считает усиление военного давления на «Хамас» необходимым шагом для достижения стратегических целей Израиля.

4 августа ABC News со ссылкой на израильского чиновника сообщал, что Нетаньяху выступает за решение вопроса заложников в секторе Газа военным путем. По словам источника, попытки дипломатического урегулирования кризиса не увенчались успехом и в Тель-Авиве все больше убеждаются в том, что «Хамас» не заинтересован в заключении сделки. «Поэтому премьер-министр Нетаньяху настаивает на расширении военных операций для освобождения заложников военным путем», – сообщил израильский чиновник.

В то же день The Jerusalem Post писала, что бывшие руководители спецслужб Израиля «Моссад» Тамир Пардо и «Шин Бет» Ами Аялон, а также бывший замначальника генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Матан Вильнаи направили письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой заставить Нетаньяху прекратить войну в секторе Газа.

По данным газеты, письмо подписали более 600 бывших высокопоставленных сотрудников служб безопасности Израиля. По их словам, две цели военной операции, которые необходимо было решить силой, уже «давно выполнены», а третью, которая представляет собой освобождение заложников из Газы, можно решить только дипломатическим путем.

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