Bild: Трамп обсудил с Мерцем возможное прекращение конфликта на Украине

6 августа в Кремле прошли трехчасовые переговоры президента России со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом. Его визит состоялся за два дня до установленного Трампом срока, по истечении которого, как он заявлял, могут быть введены жесткие санкции против Москвы, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Они включают также 100%-ные пошлины для стран, сотрудничающих с РФ.