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Bild: Трамп обсудил с Мерцем возможное прекращение конфликта на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу по поводу возможного скорого разрешения конфликта России и Украины, пишет немецкое издание Bild.

«Речь идет о возможном прекращении огня на Украине», – пишет газета.

The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планом Трампа, писал, что американский лидер намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным лично на следующей неделе. Затем Трамп планирует подключить президента Украины Владимира Зеленского и провести трехстороннюю встречу.

6 августа в Кремле прошли трехчасовые переговоры президента России со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом. Его визит состоялся за два дня до установленного Трампом срока, по истечении которого, как он заявлял, могут быть введены жесткие санкции против Москвы, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Они включают также 100%-ные пошлины для стран, сотрудничающих с РФ.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на встрече обсуждались урегулирование украинского конфликта и перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами. Он охарактеризовал переговоры как конструктивные и полезные. Трамп же назвал встречу крайне продуктивной.

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