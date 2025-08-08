ТАСС: власти ФРГ решили полностью закрыть представительства российских СМИ
Руководство Германии приняло негласное решение о полном прекращении работы в стране представительств ведущих российских СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства рассказал, что такое решение было принято в связи с тем, что СМИ РФ якобы представляют «прямую угрозу» для безопасности Германии.
Он добавил, что власти ФРГ признали целесообразным постепенно «вытеснять» их с целью скрыть от Москвы наличие соответствующей установки Берлина. Кроме того, Германия не хотела «спровоцировать ответные действия в отношении функционирующих в России немецких корреспондентов».
27 июня посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа вызвали в МИД РФ из-за преследования российских журналистов на территории ФРГ.
Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что немецкий посол будет вызван в министерство для объявления мер в ответ на действия Берлина против российских журналистов. По словам дипломата, призывы Москвы прекратить произвол в отношении представителей СМИ игнорируются германской стороной.
19 июня Захарова предупреждала о намерении России принять ответные меры в связи с преследованием руководителя представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Она отметила, что Москва рассматривает кандидатуры немецких журналистов в столице для возможных аналогичных шагов. Представитель МИДа добавила, что ФРГ целенаправленно вытесняет российских работников из информационного пространства.
6 июня Феоктистов сообщал, что его не пустили на рейс в аэропорту Берлина, хотя ему было предписано покинуть Германию до 19 августа. Руководитель представительства «России сегодня» также рассказал, что сотрудники полиции ФРГ пришли в квартиру его семьи в Берлине и изъяли паспорта у его супруги и семилетней дочери.