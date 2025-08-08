ТАСС: власти ФРГ решили полностью закрыть представительства российских СМИ

6 июня Феоктистов сообщал, что его не пустили на рейс в аэропорту Берлина, хотя ему было предписано покинуть Германию до 19 августа. Руководитель представительства «России сегодня» также рассказал, что сотрудники полиции ФРГ пришли в квартиру его семьи в Берлине и изъяли паспорта у его супруги и семилетней дочери.