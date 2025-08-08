Reuters: Индия приостановила закупки вооружений у США после введения пошлин
После введения пошлин в отношении Индии со стороны США Нью-Дели приостановил планы закупок вооружений и самолетов у Вашингтона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Кроме того, по данным агентства, на фоне введения тарифов индийский министр обороны Раджнатха Сингх отменил визит в американскую столицу. Были приостановлены также переговоры о покупке Индией боевых машин Stryker производства General Dynamics Land Systems и противотанковых ракетных комплексов Javelin, разработанных компаниями Raytheon и Lockheed Martin (LMT.N).
Индийская сторона заявила Reuters, что страна «подвергается несправедливой критике». Представители Нью-Дели указали на то, что Вашингтон и его европейские союзники продолжают торговать с Москвой, когда это в их интересах.
6 августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти (общий тариф составит 50%). Также он предупредил, что США могут расширить эти меры и на других торговых партнеров России. В МИД Индии на это ответили, что страна «примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности».