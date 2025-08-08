Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Газе 9 августа
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по ситуации в секторе Газа состоится 9 августа в 22:00 мск. Об этом сообщило постоянное представительство Пакистана при всемирной организации, передают «РИА Новости».
Ранее стало известно, что Палестина при поддержке ряда стран добивается немедленного созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН с целью остановить возможную масштабную военную операцию Израиля в секторе Газа.
Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что главной задачей встречи должно стать недопущение «чрезвычайно опасной эскалации», к которой, по мнению палестинской стороны, готовится правительство Израиля. Мансур выразил надежду, что международное сообщество сможет остановить «безответственные и злобные планы» израильского руководства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Ранее палестинская группировка «Хамас» осудила планы Израиля по установлению контроля над сектором Газа, назвав их военным преступлением.
Военно-политический кабинет Израиля недавно одобрил предложенный Нетаньяху план по установлению контроля над городом Газа. «Армия обороны Израиля будет готовиться к установлению контроля над городом Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий», – говорится в заявлении.