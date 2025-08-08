Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Газе 9 августа

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что главной задачей встречи должно стать недопущение «чрезвычайно опасной эскалации», к которой, по мнению палестинской стороны, готовится правительство Израиля. Мансур выразил надежду, что международное сообщество сможет остановить «безответственные и злобные планы» израильского руководства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.