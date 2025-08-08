Рубио сообщил о готовности США к саммиту с Россией
Вашингтон готов к саммиту с Москвой и надеется на встречу президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью EWTN.
«Очевидно, встреча должна быть чему-то посвящена. Нужно достичь какого-то прогресса до встречи, чтобы она была плодотворной и стоящей», – подчеркнул Рубио.
6 августа в Москве прошли переговоры Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Они продлились три часа, стороны положительно оценили встречу. Вечером в тот же день появилась информация о возможной встрече президентов России и США.
7 августа помощник российского главы Юрий Ушаков объявил, что стороны согласовали проведение встречи в ближайшие дни. Точное место и дата пока не раскрывались.
8 августа Sky News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что встреча Трампа и Путина может состояться в конце следующей недели. Место проведения переговоров пока обсуждается. В числе возможных локаций рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Швейцария и Италия.