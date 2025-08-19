ТАСС: проведение встречи Путина и Зеленского в Риме маловероятно

О намерении организовать трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины говорил Трамп. Он сообщал, что планирует организовать ее в ближайшее время. 19 августа в интервью Fox News президент заявил, что встреча все же может стать двусторонней с участием Путина и Зеленского.