Главная / Политика /

ТАСС: проведение встречи Путина и Зеленского в Риме маловероятно

Ведомости

Маловероятно, что встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в Риме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

AFP сообщало, что президент России предложил организовать встречу с украинским лидером в Москве. По данным агентства, данное предложение прозвучало во время телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом. Позже AFP сообщило, что Зеленский отказался от такого предложения.

Готовность принять встречу выразила Швейцария. Для этого, как заявил министр иностранных дел конфедерации Инъяцио Кассис, Швейцария готова предоставить иммунитет президенту Путину от ордера на арест Международного уголовного суда (МУС) для проведения встречи с Зеленским.

О намерении организовать трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины говорил Трамп. Он сообщал, что планирует организовать ее в ближайшее время. 19 августа в интервью Fox News президент заявил, что встреча все же может стать двусторонней с участием Путина и Зеленского.

