ТАСС: проведение встречи Путина и Зеленского в Риме маловероятно
Маловероятно, что встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в Риме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
AFP сообщало, что президент России предложил организовать встречу с украинским лидером в Москве. По данным агентства, данное предложение прозвучало во время телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом. Позже AFP сообщило, что Зеленский отказался от такого предложения.
О намерении организовать трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины говорил Трамп. Он сообщал, что планирует организовать ее в ближайшее время. 19 августа в интервью Fox News президент заявил, что встреча все же может стать двусторонней с участием Путина и Зеленского.