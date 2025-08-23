Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Минобороны сообщало, что в период с 14:00 по 17:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над семью регионами РФ. Больше всего БПЛА (10) сбили над Калужской областью, еще семь – над Брянской. Над Новгородской областью ликвидировали пять беспилотников, над Ленинградской – четыре, три БПЛА – над Тверской областью, два – над Смоленской. Еще один беспилотник уничтожили над Тульской.