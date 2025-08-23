Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
23 августа Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись атаке со стороны Украины. ПВО ликвидировали четыре беспилотника в Тосненском районе региона, обошлось без жертв и разрушений. Кроме того, были уничтожены два БПЛА в Киришах и Гатчине. Разрушений и пострадавших также нет. Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Пушкинском районе города был подавлен украинский БПЛА.
В связи с атакой беспилотников губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал распоряжение перейти на режим повышенной готовности всем структурным подразделениям.
Минобороны сообщало, что в период с 14:00 по 17:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над семью регионами РФ. Больше всего БПЛА (10) сбили над Калужской областью, еще семь – над Брянской. Над Новгородской областью ликвидировали пять беспилотников, над Ленинградской – четыре, три БПЛА – над Тверской областью, два – над Смоленской. Еще один беспилотник уничтожили над Тульской.