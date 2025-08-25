Глава ЕК назвала «праздником» для России отказ ЕС от торговой сделки с США

Согласно тексту документа, Евросоюз и США заключили торговое соглашение, предусматривающее отмену пошлин на все промышленные товары американского производства. Предполагается, что ЕС закупит у США сжиженный природный газ, нефть и продукцию атомной энергетики на $750 млрд, а также чипы ИИ на $40 млрд. Кроме того, компании Евросоюза инвестируют $600 млрд в стратегические сектора экономики США до 2028 г. Вашингтон, в свою очередь, обязался ограничить суммарные пошлины на европейские товары уровнем 15%. Для автомобилей, авиационной продукции, лекарств, полупроводников и древесины предусмотрены льготные тарифы.