Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава ЕК назвала «праздником» для России отказ ЕС от торговой сделки с США

Ведомости

Если бы Европейский союз (ЕС) и США не подписали торговое соглашение, это бы «праздновали» в Москве и Пекине. Такое мнение выразила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не договорились и начали торговую войну, – это праздновали бы только в Москве и Пекине», – заявила она.

Саму сделку глава ЕК оценила как прочную, но не идеальную. Она пояснила, что введением ответных пошлин ЕС рискует спровоцировать торговую войну, которая приведет к негативным последствиями для работников, потребителей и промышленности.

ЕС отменит пошлины на промышленные товары из США

Политика / Международные новости

О достижении торгового соглашения с ЕС президент США Дональд Трамп сообщил 27 июля. The Times писала, что ЕС пошел на уступки под угрозой сокращения американского военного присутствия в Европе. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал соглашение, назвав его «невыгодным, невыполнимым и неправомерным».

Согласно тексту документа, Евросоюз и США заключили торговое соглашение, предусматривающее отмену пошлин на все промышленные товары американского производства. Предполагается, что ЕС закупит у США сжиженный природный газ, нефть и продукцию атомной энергетики на $750 млрд, а также чипы ИИ на $40 млрд. Кроме того, компании Евросоюза инвестируют $600 млрд в стратегические сектора экономики США до 2028 г. Вашингтон, в свою очередь, обязался ограничить суммарные пошлины на европейские товары уровнем 15%. Для автомобилей, авиационной продукции, лекарств, полупроводников и древесины предусмотрены льготные тарифы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных