Глава ЕК назвала «праздником» для России отказ ЕС от торговой сделки с США
Если бы Европейский союз (ЕС) и США не подписали торговое соглашение, это бы «праздновали» в Москве и Пекине. Такое мнение выразила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не договорились и начали торговую войну, – это праздновали бы только в Москве и Пекине», – заявила она.
Саму сделку глава ЕК оценила как прочную, но не идеальную. Она пояснила, что введением ответных пошлин ЕС рискует спровоцировать торговую войну, которая приведет к негативным последствиями для работников, потребителей и промышленности.
О достижении торгового соглашения с ЕС президент США Дональд Трамп сообщил 27 июля. The Times писала, что ЕС пошел на уступки под угрозой сокращения американского военного присутствия в Европе. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал соглашение, назвав его «невыгодным, невыполнимым и неправомерным».
Согласно тексту документа, Евросоюз и США заключили торговое соглашение, предусматривающее отмену пошлин на все промышленные товары американского производства. Предполагается, что ЕС закупит у США сжиженный природный газ, нефть и продукцию атомной энергетики на $750 млрд, а также чипы ИИ на $40 млрд. Кроме того, компании Евросоюза инвестируют $600 млрд в стратегические сектора экономики США до 2028 г. Вашингтон, в свою очередь, обязался ограничить суммарные пошлины на европейские товары уровнем 15%. Для автомобилей, авиационной продукции, лекарств, полупроводников и древесины предусмотрены льготные тарифы.