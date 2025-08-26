Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg: Китай на параде покажет способное поразить США оружие

Ведомости

В ходе парада в честь 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны, который пройдет 3 сентября, Китай продемонстрирует свои новейшие противокорабельные ракеты, боевые беспилотники и баллистические ракеты, способные нести ядерный заряд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные со спутниковых снимков плацдарма для проведения мероприятия.

Старший аналитик аналитического центра по безопасности Китая Тяньань Сюй рассказал агентству, что новое вооружение армии КНР включает в себя передовые технологии, такие как гиперзвуковые системы, повышающие «шансы на поражение корабельных систем противовоздушной обороны (ПВО)». По его словам, такое оружие «явно разработано с целью подавления военно-морских сил США в западной части Тихого океана».

Тяньань отметил, что акцент на высокоточный удар и беспилотные наступательные и оборонительные средства показывает, что цель состоит в том, чтобы «выиграть высокотехнологичную войну высокой интенсивности».

В Пекине на торжествах в 80-ю годовщину победы над Японией ожидают лидеров ряда стран. Еще в июне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал о планах президента РФ Владимира Путина принять участие в параде. Как уточнялось 24 августа, глава российского государства на следующей неделе отправится в Китай с четырехдневным визитом, в ходе которого состоятся переговоры делегаций и саммит ШОС в Тяньцзине.

26 августа Китай сделал серьезное представление Японии в связи с призывами Токио бойкотировать военный парад в Пекине 3 сентября. По словам официального представителя МИД КНР Го Цзякуня, мероприятие направлено на сохранение исторической памяти, почтение погибших и напоминание обществу о ценности мира.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных