Bloomberg: Китай на параде покажет способное поразить США оружие
В ходе парада в честь 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны, который пройдет 3 сентября, Китай продемонстрирует свои новейшие противокорабельные ракеты, боевые беспилотники и баллистические ракеты, способные нести ядерный заряд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные со спутниковых снимков плацдарма для проведения мероприятия.
Старший аналитик аналитического центра по безопасности Китая Тяньань Сюй рассказал агентству, что новое вооружение армии КНР включает в себя передовые технологии, такие как гиперзвуковые системы, повышающие «шансы на поражение корабельных систем противовоздушной обороны (ПВО)». По его словам, такое оружие «явно разработано с целью подавления военно-морских сил США в западной части Тихого океана».
Тяньань отметил, что акцент на высокоточный удар и беспилотные наступательные и оборонительные средства показывает, что цель состоит в том, чтобы «выиграть высокотехнологичную войну высокой интенсивности».
В Пекине на торжествах в 80-ю годовщину победы над Японией ожидают лидеров ряда стран. Еще в июне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал о планах президента РФ Владимира Путина принять участие в параде. Как уточнялось 24 августа, глава российского государства на следующей неделе отправится в Китай с четырехдневным визитом, в ходе которого состоятся переговоры делегаций и саммит ШОС в Тяньцзине.
26 августа Китай сделал серьезное представление Японии в связи с призывами Токио бойкотировать военный парад в Пекине 3 сентября. По словам официального представителя МИД КНР Го Цзякуня, мероприятие направлено на сохранение исторической памяти, почтение погибших и напоминание обществу о ценности мира.