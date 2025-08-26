«Коммерсантъ»: Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту главы СК

20 августа «Ведомости» писали, что Бастрыкин является кандидатом на пост главы Верховного суда России. Об этом заявляли пять собеседников: три из них близкие к администрации президента (АП), один близкий к ВС и еще один – в судейском сообществе. Пост был вакантным с 22 июля после смерти главы Верховного суда Ирины Подносовой.