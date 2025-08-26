Газета
«Коммерсантъ»: Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту главы СК

Ведомости

Александр Бастрыкин проработает в должности председателя Следственного комитета (СК) РФ еще один год. Президент РФ Владимир Путин продлил срок его полномочий до августа 2026 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СК.

20 августа «Ведомости» писали, что Бастрыкин является кандидатом на пост главы Верховного суда России. Об этом заявляли пять собеседников: три из них близкие к администрации президента (АП), один близкий к ВС и еще один – в судейском сообществе. Пост был вакантным с 22 июля после смерти главы Верховного суда Ирины Подносовой.

Заявки принимались до 25 августа. В последний день заявление на должность председателя ВС подал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Его заявка стала единственной. Краснов занимает пост генпрокурора РФ с января 2020 г. До этого работал заместителем председателя СК Бастрыкина, курировал Главное следственное управление ведомства.

Бастрыкин работает главой СК с января 2011 г. До этого, с октября по декабрь 2010 г., занимал должность и. о. председателя СК. С сентября 2007 г. по октябрь 2010 г. – первый заместитель генерального прокурора РФ – председатель Следственного комитета при прокуратуре.

В сентябре 2024 г. Путин внес в Госдуму законопроект о возможности продления срока службы председателя СК. Согласно прошлой редакции ч. 4 ст. 30 закона «О Следственном комитете Российской Федерации», предельный возраст сотрудника СК – 70 лет. Завтра, 27 августа, Бастрыкину исполнится 72 года.

