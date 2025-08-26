Мэр Тбилиси: ЕС предлагал оружие, если Грузия откроет второй фронт против РФ
Представители стран Европейского союза (ЕС) предлагали властям Грузии оружие и технику, если они согласятся открыть «второй фронт» против России, рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его цитирует агентство Business Insider.
«В канцелярию премьер-министра поступают прямые угрозы, шантаж и оскорбления с требованием открыть в стране второй фронт; обещания, что мы вам во всем поможем, предоставим необходимое оборудование и так далее», – сказал Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, доказательства этому есть, и он готов их предоставить, если потребуется. При этом Каладзе заявил, что будет исходить из интересов Грузии, и пока «лучше оставить все как есть».
Мэр Тбилиси добавил, что ЕС шантажируют Грузию, используя преимущества, которые связанны с процессом евроинтеграции. По словам Каладзе, Грузии не дали членство в союзе из-за того, что страна не ввязалась в конфликт России и Украины, не открыла «второй фронт» и не присоединилась к санкциям.
23 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство республики смогло не допустить открытия «второго военного фронта» против России. Кобахидзе заявил, что имели место «прямые требования, призывы, прямая координация с радикальной оппозицией», но сценарий 1921 г., когда в стране была установлена советская власть, не повторился. Это заслуга грузинского правительства, подчеркнул премьер.
Грузия неоднократно заявляла, что не станет вводить ограничения против РФ. Причиной такого решения власти называли национальные интересы. В ноябре 2022 г. Гарибашвили вновь подчеркнул, что республика не собирается выполнять ничьи директивы. Он отметил, что грузинские власти «будут делать то, что необходимо стране».