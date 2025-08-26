Финляндия вернется к использованию противопехотных мин в январе 2026 года
Армия Финляндии вернет противопехотные мины на вооружение в январе 2026 г., сообщил портал телерадиокомпании Yle.
«С января следующего года мы начнем разрабатывать меры, которые позволят как можно скорее использовать противопехотные мины в дополнение к нашей системе обороны», – заявил полковник, инспектор инженерных войск финской армии Рику Микконен.
До принятия Оттавской конвенции в распоряжении Финляндии, по словам Микконена, было около миллиона простых противопехотных мин. Теперь цель стоит в достижении такого же уровня, заявил он. Также полковник прогнозирует покупки более совершенных мин – дальнобойных или дистанционно управляемых, оснащенных различными датчиками, но уже на более позднем этапе.
19 июня 157 депутатов парламента Финляндии проголосовали за выход страны из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Финляндия сможет начать накапливать мины спустя шесть месяцев после того, как официально уведомит других участников договора и Организацию Объединенных Наций (ООН) об отказе от договора.
Оттавская конвенция устанавливает запрет на применение противопехотных мин в военных действиях, их производство, хранение и передачу, а также обязывает участников уничтожить имеющиеся запасы. Финляндия подписала документ 3 декабря 1997 г. При этом он был ратифицирован республикой в 2012 г.