Финляндия вернется к использованию противопехотных мин в январе 2026 года

До принятия Оттавской конвенции в распоряжении Финляндии, по словам Микконена, было около миллиона простых противопехотных мин. Теперь цель стоит в достижении такого же уровня, заявил он. Также полковник прогнозирует покупки более совершенных мин – дальнобойных или дистанционно управляемых, оснащенных различными датчиками, но уже на более позднем этапе.