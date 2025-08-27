Захарова: страны Запада выписали Зеленскому индульгенцию за свои же деньги

В ночь на 13 августа Украина атаковала распределительный узел нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто тогда говорил об осуждении действий Киева со стороны Венгрии. Кроме того, Будапешт поставляет нефть и Украине, помогая ей не оказаться в «затруднительном положении», по словам главы венгерского МИДа. Поэтому он призвал Украину прекратить подобные удары. 19 августа поставки были восстановлены.