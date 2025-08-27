Захарова: страны Запада выписали Зеленскому индульгенцию за свои же деньги
Западные страны выписали президенту Украины Владимиру Зеленскому индульгенцию, причем за свои же деньги. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, говоря об атаке Киева на нефтепровод «Дружба».
По ее мнению, на Западе не борются с преступлениями, чтобы их стало меньше, а легализуют их.
«За ту абсолютно находящуюся в сфере правового нигилизма индульгенцию, которую выписали Зеленскому, он расплатился жизнями украинцев», – добавила дипломат.
Захарова считает, что объяснять это необходимо не украинскому лидеру, а мировому сообществу, которое продолжает поставлять Киеву оружие и выделять средства.
В ночь на 13 августа Украина атаковала распределительный узел нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто тогда говорил об осуждении действий Киева со стороны Венгрии. Кроме того, Будапешт поставляет нефть и Украине, помогая ей не оказаться в «затруднительном положении», по словам главы венгерского МИДа. Поэтому он призвал Украину прекратить подобные удары. 19 августа поставки были восстановлены.
22 августа Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» остановились после ночных ударов на российско-белорусской границе. Он отметил, что это очередная попытка Украины «втянуть нас в конфликт».
После последней атаки по нефтепроводу Зеленский намекал на новые удары по «Дружбе» в зависимости от политики Будапешта. Сийярто ответил, что Венгрия решительно отвергает угрозы Киева и расценивает атаки на энергетическую инфраструктуру как посягательство на суверенитет страны.