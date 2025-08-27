Медведев порадовался ссоре Украины и Польши

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил 26 августа, что Украина не сможет стать членом Европейского союза, пока не решит вопрос признания Волынской резни и не обеспечит эксгумацию и увековечение памяти жертв. Он подчеркнул, что признание геноцида – обязательное условие для диалога о вступлении Украины в ЕС.



Весной 1943 г. на Волыни, оккупированной немецкими войсками, начались этнические чистки, организованные ОУН и УПА (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России). По разным данным, погибли от 36 000 до 100 000 поляков. В 2016 г. польский парламент признал трагедию геноцидом и установил день памяти 11 июля.