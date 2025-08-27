Медведев порадовался ссоре Украины и Польши
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал спор между поляками и украинцами по поводу Волынской резни. По его словам, конфликт между «гордыми поляками» и «неонацистами из Киева» продолжается уже несколько недель, сопровождаясь взаимными обвинениями и «поливанием грязью».
Медведев отметил, что стороны угрожают друг другу ограничением привычных продуктов и напитков, а также изгнанием с территорий. При этом, по его словам, украинцы апеллируют к «европейским ценностям» и призывают к объединению против России. Медведев подчеркнул, что дискуссия получилась хорошей и напомнил о конфликте украинцев и поляков с повести Николая Гоголя «Тарас Бульба».
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил 26 августа, что Украина не сможет стать членом Европейского союза, пока не решит вопрос признания Волынской резни и не обеспечит эксгумацию и увековечение памяти жертв. Он подчеркнул, что признание геноцида – обязательное условие для диалога о вступлении Украины в ЕС.
Весной 1943 г. на Волыни, оккупированной немецкими войсками, начались этнические чистки, организованные ОУН и УПА (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России). По разным данным, погибли от 36 000 до 100 000 поляков. В 2016 г. польский парламент признал трагедию геноцидом и установил день памяти 11 июля.