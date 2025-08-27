Российские и китайские подлодки впервые вышли на совместное патрулирование в АТР

Совместные учения «Морское взаимодействие – 2025» прошли с 1 по 5 августа. Экипажи кораблей ждала культурная и спортивная программа. В мероприятиях участвовали дизель-электрические субмарины, морская авиация, большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и китайский эсминец «Шаосин». Отмечалось, что учения не были направлены против других стран, а носили лишь оборонительный характер.