Российские и китайские подлодки впервые вышли на совместное патрулирование в АТР
Подводные лодки ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное подводное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в Тихоокеанском флоте.
Маневры начались в начале августа после завершения российско-китайских учений в Японском море.
«Дизель-электрическая подлодка «Волхов» Тихоокеанского флота и субмарина ВМС НОАК вышли на согласованный маршрут в Японском и Восточно-Китайском море», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Известно, что после выполнения задач экипажи вернулись к местам базирования. «Волхов» уже прибыл во Владивосток, пройдя более 2000 морских миль. Первое патрулирование обеспечивали корвет «Громкий» и спасательный буксир «Фотий Крылов».
Совместные учения «Морское взаимодействие – 2025» прошли с 1 по 5 августа. Экипажи кораблей ждала культурная и спортивная программа. В мероприятиях участвовали дизель-электрические субмарины, морская авиация, большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и китайский эсминец «Шаосин». Отмечалось, что учения не были направлены против других стран, а носили лишь оборонительный характер.