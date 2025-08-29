Газета
Главная / Политика /

МИД РФ: гарантии безопасности Украине не должны быть условием для переговоров

Ведомости

Гарантии безопасности Украине должны быть не условием переговоров, а результатом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Необходимо понимать, что предоставление гарантий безопасности – это не условия, а результат мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине», – сказала она, добавив, что в таком случае гарантии распространяются и на Россию.

27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль относится негативно к размещению странами Европы своих войск на Украине в рамках гарантий безопасности. Он также отметил, что продвижение военной инфраструктуры НАТО на Украине и стало первопричиной проведения спецоперации.

26 августа Financial Times опубликовала материал, в котором говорится о создании Западом примерного плана по оказанию военной поддержки Украине после подписания мирного договора. Первая линия по плану включает в себя демилитаризованную зону, которую будут патрулировать миротворческие силы из третьей страны по согласованию с Россией и Украиной. Затем границу будут защищать украинские войска, вооруженные и обученные военными НАТО. Третья линия – силы сдерживания под руководство Европы в глубине Украины. При этом американские силы будут оказывать им поддержку с тыла.

