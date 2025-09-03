Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Подоляк: мужчинам могут разрешить выезд с Украины после выборов

Ведомости

Выезд всем украинским мужчинам за границу после отмены военного положения разрешат не сразу. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Будет переходной период небольшой, потом этот электоральный цикл [выборы президента и в парламент], далее открытые границы и так далее», – сказал он (цитата по «Стране»).

26 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать государственную границу во время действия военного положения. До этого президент Украины Владимир Зеленский предложил разрешить мужчинам в возрасте до 22 лет могу разрешить выезжать за границу Украины. 

Число попыток украинских мужчин бежать в Белоруссию выросло в несколько раз

Политика / Международные новости

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 г., после начала российской спецоперации. Тогда же была объявлена мобилизация, силовые методы которой активно применяются последний год. На этом фоне на Украине участились случаи побега мужчин в соседние страны.

22 марта погранслужба Украины объявила об усилении контроля на границе с Венгрией и Румынией. Заявлялось, что пограничники будут использовать в том числе беспилотники.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её