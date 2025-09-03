Подоляк: мужчинам могут разрешить выезд с Украины после выборов
Выезд всем украинским мужчинам за границу после отмены военного положения разрешат не сразу. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Будет переходной период небольшой, потом этот электоральный цикл [выборы президента и в парламент], далее открытые границы и так далее», – сказал он (цитата по «Стране»).
26 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать государственную границу во время действия военного положения. До этого президент Украины Владимир Зеленский предложил разрешить мужчинам в возрасте до 22 лет могу разрешить выезжать за границу Украины.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 г., после начала российской спецоперации. Тогда же была объявлена мобилизация, силовые методы которой активно применяются последний год. На этом фоне на Украине участились случаи побега мужчин в соседние страны.
22 марта погранслужба Украины объявила об усилении контроля на границе с Венгрией и Румынией. Заявлялось, что пограничники будут использовать в том числе беспилотники.