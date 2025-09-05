ИНСОМАР: Хинштейн может получить 79% на выборах губернатора
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн может победить на губернаторских выборах в ходе единого дня голосования (ЕДГ-2025) с результатом в 79% голосов. Это следует из опроса Института социального маркетинга (ИНСОМАР).
Телефонные опросы проводились среди 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по региональной выборке в августе 2025 г. Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский отметил, что текущая ситуация в Курской области сильно влияет на происходящее в кампании и шансы Хинштейна.
Прогнозируется, что второе место займет Алексей Бобовников (КПРФ) с результатом в 8% голосов, третье – Алексей Томанов (ЛДПР) – 6% и на четвертом окажется Геннадий Баев («Справедливая Россия») – 3%. На выборах губернатора в регионе ожидается явка в 51%.
5 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области. На этом посту он сменил бывшего главу региона Алексея Смирнова, который оставил должность по собственному желанию. В апреле 2025 г. Смирнов был арестован в Москве. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК).
Хинштейн в июле был выдвинут местным отделением партии «Единая Россия». 20 июля он подал документы на участие в губернаторских выборах. 24 июля избирательная комиссия Курской области зарегистрировала Хинштейна в качестве кандидата для участия в выборах главы региона.