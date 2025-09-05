ИНСОМАР: Хинштейн может получить 79% на выборах губернатора

5 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области. На этом посту он сменил бывшего главу региона Алексея Смирнова, который оставил должность по собственному желанию. В апреле 2025 г. Смирнов был арестован в Москве. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК).