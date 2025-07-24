Хинштейн зарегистрировался кандидатом на выборах главы Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн зарегистрирован избирательной комиссией Курской области в качестве кандидата для участия в выборах главы региона. Об этом сообщил сам политик в Telegram-канале.
«Избирательная комиссия Курской области сегодня зарегистрировала меня кандидатом для участия в выборах губернатора региона», – написал он.
Хинштейн добавил, что регистрация дает право приступить к избирательной кампании. Выборы губернатора Курской области состоятся в сентябре этого года.
Хинштейн в июле был выдвинут местным отделением партии «Единая Россия». 20 июля он подал документы на участие в выборах губернатора.
В начале декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин назначил Хинштейна, прежде работавшего председателем комитета Госдумы по информполитике, на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. На этом месте он сменил Алексея Смирнова, который покинул пост по собственному желанию.
В апреле 2025 г. Смирнов был арестован в Москве. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК). В мае Хинштейн говорил, что уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки.