Хинштейн зарегистрировался кандидатом на выборах главы Курской области

В апреле 2025 г. Смирнов был арестован в Москве. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК). В мае Хинштейн говорил, что уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки.