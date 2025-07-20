Хинштейн подал документы на участие в выборах губернатора Курской области

Хинштейн в июле был выдвинут местным отделением партии «Единая Россия» для участия в досрочных выборах главы региона в сентябре, напомнили в комиссии. Врио губернатора предоставил листы поддержки кандидата с подписями муниципальных депутатов и избранных глав муниципалитетов и другие необходимые для регистрации документы. Кроме того, Хинштейн представил сведения о трех кандидатурах на должность сенатора.