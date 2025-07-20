Хинштейн подал документы на участие в выборах губернатора Курской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подал документы в избирательную комиссию региона для регистрации кандидатом на выборах губернатора, сообщает Telegram-канал регионального избиркома.
Хинштейн в июле был выдвинут местным отделением партии «Единая Россия» для участия в досрочных выборах главы региона в сентябре, напомнили в комиссии. Врио губернатора предоставил листы поддержки кандидата с подписями муниципальных депутатов и избранных глав муниципалитетов и другие необходимые для регистрации документы. Кроме того, Хинштейн представил сведения о трех кандидатурах на должность сенатора.
На проверку документов потребуется до 10 дней, окончательный список кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень, станет известен не позднее 8 августа. Подать документы для регистрации кандидатом на выборы можно до 18:00 30 июля, напомнили в избиркоме.
5 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Хинштейна врио губернатора Курской области. Этим же указом была принята отставка прежнего губернатора Алексея Смирнова, который покинул пост по собственному желанию. В апреле 2025 г. Смирнов был арестован в Москве. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК).
14 сентября, в единый день голосования, пройдут прямые выборы руководителей 20 регионов. В восьми из них действующие главы находятся в статусе временно исполняющих обязанности. В Ненецком автономном округе, который с марта возглавляет Ирина Гехт, губернатора выберет законодательное собрание.