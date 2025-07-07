«Единая Россия» выдвинула Хинштейна кандидатом в губернаторы Курской области

«Если вы, а затем впоследствии жители региона окажете мне доверие и я буду избран губернатором Курской области, то буду делать максимум возможного, чтобы ситуация в нашем регионе изменилась в лучшую сторону, чтобы каждый курянин почувствовал свою защищенность», – сказал он.