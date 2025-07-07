«Единая Россия» выдвинула Хинштейна кандидатом в губернаторы Курской области
«Единая Россия» на партийной конференции выдвинула временно исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна кандидатом на выборы главы Курской области. Кандидатуру Хинштейна делегаты поддержали единогласно, сообщили в партии.
Хинштейн поблагодарил представителей 35 местных отделений партии из разных районов региона за оказанное доверие.
«Если вы, а затем впоследствии жители региона окажете мне доверие и я буду избран губернатором Курской области, то буду делать максимум возможного, чтобы ситуация в нашем регионе изменилась в лучшую сторону, чтобы каждый курянин почувствовал свою защищенность», – сказал он.
6 июня источники «Ведомостей» сообщали о планах «Единой России» выдвинуть всех действующих губернаторов и врио глав регионов, которые будут участвовать в выборах в сентябре. Единственным исключением станет глава Чувашии Олег Николаев, представляющий партию «Справедливая Россия». Он, как и в 2020 г., будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца.
14 сентября, в единый день голосования, пройдут прямые выборы руководителей 20 регионов. В восьми из них действующие главы находятся в статусе временно исполняющих обязанности. В Ненецком автономном округе, который с марта возглавляет Ирина Гехт, губернатора выберет законодательное собрание.
5 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Этим же указом была принята отставка прежнего губернатора Алексея Смирнова, который покинул пост по собственному желанию. В апреле 2025 г. Смирнов был арестован в Москве. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК).