Все губернаторы в 2025 году на выборы пойдут от «Единой России»Исключение – глава Чувашии, справоросс Олег Николаев, который будет самовыдвиженцем
Все губернаторы и врио глав регионов, которым предстоит избираться в сентябре, будут выдвинуты на выборы от «Единой России». Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в партии. Исключением будет лишь глава Чувашии Олег Николаев, который является членом «Справедливой России», а в губернаторских выборах будет участвовать, как и в 2020 г., в качестве самовыдвиженца. Большинство из тех, кто идет на выборы, являются секретарями региональных отделений «Единой России».
В единый день голосования 14 сентября на прямых выборах будут избираться руководители 20 регионов. Из них восемь сейчас в статусе врио. В Ненецком автономном округе, который в марте возглавила Ирина Гехт, за кандидатуру губернатора будет голосовать законодательное собрание.
По словам одного из собеседников в «Единой России», партия будет выдвигать и тех губернаторов, которые не являются секретарями региональных отделений, – это врио главы Новгородской области Александр Дронов, врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь, врио главы Курской области Александр Хинштейн, врио главы Оренбургской области Евгений Солнцев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Камчатки Владимир Солодов.
Кроме этих четверых врио, оставшиеся четверо стали секретарями региональных отделений: Денис Паслер в Свердловской области, Евгений Первышов – в Тамбовской, Ростислав Гольдштейн – в Коми, Мария Костюк – в Еврейской автономной области. «Единая Россия» выдвинет также и тех глав регионов, которые пять лет назад, в 2020 г., будучи врио, шли на выборы самовыдвиженцами – это Игорь Кобзев в Иркутской области, Дмитрий Махонин в Пермском крае, Владимир Солодов на Камчатке.
Сейчас президиумы политсоветов региональных отделений единороссов формально определяют, кого выдвинут на выборы. Это уже было определено в Оренбургской области, Краснодарском крае, Татарстане и др.
После пенсионной реформы 2018 г. многие губернаторы шли на выборы самовыдвиженцами. Такое решение критиковал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. В первый раз он с такой критикой выступил после региональных выборов 2019 г., когда сразу шесть из 16 кандидатов от власти пошли на выборы самовыдвиженцами. «У людей возникает недоумение. Если кандидат идет от «Единой России», то почему он прячется? Наши сторонники начинают в нем сомневаться и могут не проголосовать. А те, кто не собирался голосовать за кандидата «Единой России», все равно за него не проголосуют: партия же его поддерживает», – говорил Медведев, подчеркивая, что такую практику надо прекращать. Почти исчезла такая практика только после 2022 г., когда выросли рейтинги властей, в том числе «Единой России» и губернаторов.
Самовыдвижение глав регионов имело смысл при относительно конкурентных выборах, когда шла борьба за голоса избирателей, говорит политолог Александр Кынев: «Кроме того, самовыдвижение было на фоне пенсионной реформы. После начала спецоперации все поменялось, в условиях, по сути, чрезвычайной ситуации критика власти исчезла, поэтому никто и не скрывает свою принадлежность к «Единой России» – и вся политическая машина работает на партию».
Избиратели могли бы обращать внимание, идет глава региона на выборы самовыдвиженцем или от партии, тоже только в условиях, когда публично бы артикулировались претензии к власти, объясняет Кынев. «Когда есть недовольство, об этом кто-то должен говорить вслух. Сейчас же в ходе избирательных кампаний обсуждают темы самокатов, бездомных животных и др., а ключевые темы госполитики не затрагиваются вообще. В регионах критики «Единой России» с 2022 г. нет вообще в условиях единства вокруг флага. Даже в тех регионах, где есть за что критиковать губернаторов, оппозиция ведет себя осторожно», – говорит эксперт.
Для избирателей не принципиально, идет ли глава региона на выборы от партии или самовыдвиженцем, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Так или иначе губернаторы воспринимаются как представители власти». При этом «Единая Россия» перестала восприниматься как источник антирейтинга, говорит он: «Потому что было много представлений о том, что избиратели лояльны Путину и власти, но не партии».