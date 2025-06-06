Все губернаторы в 2025 году на выборы пойдут от «Единой России»

После пенсионной реформы 2018 г. многие губернаторы шли на выборы самовыдвиженцами. Такое решение критиковал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. В первый раз он с такой критикой выступил после региональных выборов 2019 г., когда сразу шесть из 16 кандидатов от власти пошли на выборы самовыдвиженцами. «У людей возникает недоумение. Если кандидат идет от «Единой России», то почему он прячется? Наши сторонники начинают в нем сомневаться и могут не проголосовать. А те, кто не собирался голосовать за кандидата «Единой России», все равно за него не проголосуют: партия же его поддерживает», – говорил Медведев, подчеркивая, что такую практику надо прекращать. Почти исчезла такая практика только после 2022 г., когда выросли рейтинги властей, в том числе «Единой России» и губернаторов.