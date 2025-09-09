Все аэропорты Непала будут закрыты до 11 сентября
Все аэропорты Непала будут закрыты по меньшей мере до 00:00 мск 11 сентября. Возможно дальнейшее продление меры. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства РФ в стране со ссылкой на совет по туризму и местные авиакомпании.
В диппредставительстве призвали учитывать эту информацию при планировании перемещений по Катманду и, при возможности, минимизировать их.
Ситуация в Катманду обострилась после запрета ряда соцсетей и мессенджеров. 8 сентября в столице и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Погибли более 20 человек, свыше 500 получили ранения. Власти ввели бессрочный комендантский час, в город стянули военных.
9 сентября правительство отменило блокировку соцсетей, однако протесты не прекратились. Также стало известно, что 20 депутатов от Республиканской социалистической партии (RSP) Непала массово ушли в отставку. Затем об уходе с должности сообщил премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли. А чуть позже появились данные, что президент Непала Рам Чандра Паудел также подал в отставку на фоне беспорядков в стране.
Посольство России в Непале ранее рекомендовало российским туристам, находящимся в горных районах страны, воздержаться от поездок в Катманду и дождаться стабилизации обстановки в столице, где продолжаются беспорядки.