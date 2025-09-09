Все аэропорты Непала будут закрыты до 11 сентября

9 сентября правительство отменило блокировку соцсетей, однако протесты не прекратились. Также стало известно, что 20 депутатов от Республиканской социалистической партии (RSP) Непала массово ушли в отставку. Затем об уходе с должности сообщил премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли. А чуть позже появились данные, что президент Непала Рам Чандра Паудел также подал в отставку на фоне беспорядков в стране.